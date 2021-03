De afgelopen 24 uur is in Suriname weer één persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal doden in Suriname sinds de start van de pandemie is hierdoor gestegen naar 173.

Dat blijkt maandagavond 1 maart uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

In het afgelopen etmaal zijn weer 4 nieuwe besmettingen geregistreerd na het afnemen van 104 testen. Ook zijn er 7 personen genezen.

De cijfers van 1 maart: