50.000 COVID-19-vaccins uit India aangekomen

In Suriname is de COVID-19 vaccinatiecampagne op 23 februari jl. van start gegaan en zal voortgezet worden in de komende periode. Maandagmiddag zijn hiervoor 50.000 COVID-19-vaccins uit India in Suriname aangekomen.

Net zoals de eerste 1.000 vaccins gaat het ook in dit geval om het AstraZeneca-vaccin uit India. Met de 50.000 vaccins zullen 25.000 personen gevaccineerd kunnen worden tegen het gevreesde coronavirus. Hiermee kan het verder beheersen van het virus mogelijk gemaakt worden.

De minister van volksgezondheid riep de samenleving eerder op om ondanks het feit dat de vaccinatiecampagne is opgestart te allen tijde uitermate voorzichtig te blijven en de COVID-19-maatregelen te blijven handhaven.