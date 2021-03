Suriname Investment Enterprise NV vervangt New Surfin NV

Als het aan de Surinaamse regering wordt op korte termijn Suriname Investment Enterprise NV opgericht, welke moet helpen om investeringskapitaal voor Suriname te mobiliseren en aan te trekken. Deze nieuwe NV komt in plaats van de veel besproken New Surfin NV.

Een aantal zaken in de nieuwe situatie zijn nu anders geregeld dan het geval was bij New Surfin NV. Ook is een concept machtigingswet opgesteld, die zal worden aangeboden aan De Nationale Assemblée.

De bedoeling van de nieuwe naamloze vennootschap is wel hetzelfde namelijk ervoor zorgen dat investeerders niet te maken krijgen met onnodige bureaucratie, maar op een vlotte manier zaken kunnen doen met Suriname.