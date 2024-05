Politie: “Operatie Zero Tolerance boekt positieve resultaten”

De korpsleiding blikt tevreden terug met de tot nog toe behaalde resultaten van de ‘Operatie Zero Tolerance’. Dat meldt het Korps politie Suriname (KPS) die schrijft:

“De korpsleiding is bijzonder trots op de medewerkers die in samenwerking met andere veiligheidsdiensten, het gemengd team vormen om de zware criminaliteit tegen te gaan. De vorm van criminaliteit is tot beheersbare proporties teruggebracht en is het veiligheidsgevoel van de burger behoorlijk toegenomen.

Zonder u als samenleving, die op uw manier een bijdrage levert, zou het gewenste resultaat niet behaald kunnen worden. Blijft u allen op welke manier dan ook, onverkort uw bijdrage leveren voor een veilig Suriname.

Onverkort zullen veiligheids- en verkeerscontroles worden voortgezet evenals de controles in het achterland. De opsporing en aanhouding van enkele zware en voortvluchtige criminelen die nog achter slot en grendel geplaatst moeten worden, vindt onverkort voortgang”, aldus de Surinaamse politie.