Vermiste Gita lag wekenlang dood onder stapel kleren

De vermiste 35-jarige Haagse Gita heeft wekenlang dood onder een stapel troep en kleding op de bank gelegen. Ze zou volgens het Openbaar Ministerie zijn gewurgd door haar 26-jarige ex-vriend Boris S. De man heeft drie weken lang in dezelfde woning in de Wognumstraat geleefd terwijl de Haagse daar dood lag.

De vrouw werd al sinds 9 oktober vermist. Middels flyers probeerden diverse familieleden en bekenden te achterhalen waar ze zou zijn. Uiteindelijk werd haar lichaam op zaterdag 24 oktober in de woning gevonden.

Opmerkelijk is dat de politie 3 keer in de woning is geweest en dat ze pas bij de 3e keer het lichaam van de vrouw ontdekte. Volgens het OM zou de vrouw rond 21 september al zijn overleden. Haar lichaam verkeerde dus in verre staat van ontbinding toen ze gevonden werd.

Verdachte S. ontkent iets met de dood van zijn ex-vriendin te maken te hebben. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om hem vrij te laten uit de cel. Het Openbaar Ministerie liet echter weten dat er ook dna-sporen van de verdachte in de woning en op de hals van het slachtoffer zijn aangetroffen.

De man blijft voorlopig vast en de zaak gaat over drie maanden verder.