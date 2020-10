Dode vrouw gevonden in huis van vermiste bewoonster

De politie in Den Haag heeft zondag uitgebreid onderzoek gedaan, na de vondst van een dode vrouw in een woning aan de Wognumstraat. Het zou gaan om het huis waarvan de bewoonster al twee weken vermist is. Een foto en bericht over de vermiste vrouw genaamd Gita, werd de afgelopen dagen flink gedeeld via social media.

Volgens dat bericht (onder) zou de familie sinds 9 oktober niets meer hebben vernomen van de 36-jarige Gita, woonachtig in Den Haag. “We zijn erg bezorgd. Heeft u haar gezien, laat ons dit dan alstublieft weten” schreef de familie.

RTV West meldt dat het verhaal gaat, dat ze haar relatie met haar vriend wilde verbreken en dat de twee wel vaker knallende ruzie hadden. ‘Dat was in de hele straat te horen’, zegt een omwonende tegen de omroep.

Of het daadwerkelijk gaat om de vermiste vrouw wordt nog door de politie onderzocht. In het onderzoek naar haar vermissing is een 26-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. De politie zegt dat zijn rol nog wordt onderzocht.

De straat is sinds zondagochtend afgesloten voor onderzoek https://t.co/amlEfoW6gz — Omroep West (@omroepwest) October 25, 2020