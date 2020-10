Deze tractor is zondag aan het eind van de middag in een goot langs de weg terecht gekomen. De bestuurder van de tractor was bezig met maaiwerkzaamheden aan de Frederikshoopweg in Suriname. Hij werkte op de berm maar ging waarschijnlijk te dicht langs de kant van de goot, waardoor de tractor kantelde.

Niemand raakte gewond. Met man en macht werd getracht de tractor weer de straat op te krijgen. Daarvoor werd een graafmachine ingeschakeld, zoals ook op onderstaande foto te zien is: