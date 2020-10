Uitgaansverbod Suriname van 22.00u – 05.00u

Het uitgaansverbod in Suriname is vanaf maandag 26 oktober ingesteld van 22:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Dat heeft de Surinaamse president Santokhi vandaag bekendgemaakt. Buiten de tijden van de aangepaste maatregel van dit uitgaansverbod, gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

● Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.

● De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd.

Maatregel 4

Sportactiviteiten in de buitenlicht, recreatief voetbal en volleybal in de buitenlucht mogen met inachtneming van de toepasselijke protocollen plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat overige contactsporten niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Indien zij beschikken over terrassen in de openlucht, mogen deze ook zijn geopend.

Verder zijn opengesteld;

Markten,

Recreatieoorden;

Casino’s;

Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

Kansspelkantoren;

Sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra.

Contactberoepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;

Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 8

De grens via de lucht is uitsluitend beperkt geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Dit personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijk aard.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaart protocollen .

Maatregel 10

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.