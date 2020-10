Aantal actieve besmettingen daalt naar 29, afgelopen 24 uur 4 nieuwe gevallen

De afgelopen 24 uur zijn slechts 4 nieuwe gevallen van corona besmetting erbij gekomen. Ook zijn er 16 personen genezen. Het aantal actieve besmettingen is hierdoor gedaald van 41 zaterdag naar 29 zondag. Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Zondag zijn weer de maatregelen voor de komende twee weken door de president van Suriname bekend gemaakt. “Er is een scherpe daling van het aantal actieve besmettingen. Alle recente uitbraken, met name in Apoera, Kwamalasamutu en Saramacca, zijn thans onder controle” aldus president Santokhi.

Het staatshoofd waarschuwt dat bij een stijging van boven de 25 infecties per dag, de regering genoodzaakt zal zijn de beperkingsmaatregelen weer aan te scherpen:

“Het richtcijfer is minder dan 25 nieuwe gevallen per dag. Wij hopen dat dit beeld zich de komende zeven tot tien dagen voortzet. Wij rekenen daarvoor op uw medewerking. Maar weest u gewaarschuwd; bij een stijging van boven de 25 nieuwe gevallen per dag, zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen wederom aan te scherpen” zei hij.