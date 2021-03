VIDEO: Grote schoonmaak strand Braamspunt voor nesten zeeschildpadden

Afgelopen weekend heeft de organisatie Probios in Suriname, een schoonmaakproject geïnitieerd om samen met vrijwilligers het strand van Braamspunt duurzaam schoon te maken. De zeeschildpadden zoals de Krape’s en later de Aitkanti’s komen hun nesten maken want het seizoen is aangebroken.Helaas ligt het legstrand bezaait met afval vandaar het initiatief om op te gaan ruimen.

Gezien de problematiek op Braamspunt, dat je er alleen met de boot naar toe kan, heeft Probios een systeem bedacht om het vuil daar tijdelijk op te slaan. Er werd een grote stevige ‘net-zak’ met een doorsnede van 5 meter ophangen, om daar het plastic vuil tijdelijk in op te slaan totdat deze vol is.

Ander grofvuil en glas zullen apart worden ingezameld zegt Erlan Sleur van Probios. (tekst loopt door onder foto)

De net-zak | Foto: Ronny Aloema, een van de vrijwillers.

In onderstaand filmpje is te zien hoe de groep naar Braamspunt vertrekt om allereerst de ‘net-zak’ op te hangen om dan Braamspunt af te struinen om het vuil daar te verzamelen. Het Surinaamse strand kent meerdere problemen zoals het vele hout en de bomen die daar aangespoeld zijn en een barrière vormen voor de zeeschildpadden om een goede nestplaats te vinden boven de vloedlijn.

“De houtblokken zijn teveel om op te ruimen, maar we gaan proberen doorgangen te maken voor de zeeschildpadden zodat ze op hoger land hun nesten kunnen maken” aldus Sleur.