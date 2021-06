Beveiligingsambtenaar die onschuldige man in buik schoot aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen maandag de 34-jarige beveiligingsambtenaar Selwin P. aangehouden. Hij schoot een onschuldige man in zijn buik en sloeg een ander met zijn vuistvuurwapen op zijn hoofd bij een winkelpand te Papatam, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Albina deden na de melding van een schietincident bij de winkel, de locatie aan voor onderzoek. Daarbij werd geconstateerd dat Selwin naast zijn beroep als beveiligingsambtenaar ook als security guard fungeerde bij voornoemd winkelpand.

Op een bepaald moment kreeg hij een woordenwisseling met een klant, die uitliep in een worsteling tussen de twee manspersonen. Selwin haalde zijn dienstwapen tevoorschijn en bij die gelegenheid ging er een schot af die een onschuldige burger raakte die niets met de zaak te maken had.

Deze onschuldige burger, ene P. liep een in en uit schotwond op in zijn buikstreek. Tijdens de worsteling met de klant bracht de beveiligingsambtenaar de man met de kolf van het dienstwapen een slag toe op zijn hoofd. De klant liep een gapende wond op. De twee gewonde slachtoffers werden voor het bekomen van medische hulp afgevoerd naar de Franse kant.

De beveiligingsambtenaar werd bij aankomst van de politie direct in de boeien geslagen. Hangende het verder onderzoek is de verdachte Selwin samen met het in beslag genomen dienstwapen overgedragen aan de rechercheurs van regio Oost. Bij de voorgeleiding heeft Selwin een volmondige bekentenis afgelegd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie.