Onschuldige man geraakt door kogel uit wapen vechtende BBS’er

Een onschuldige man is maandagmiddag gewond geraakt bij een winkel op de weg naar Papatam. Hij liep een schotverwonding in zijn buikstreek op en moest naar Frans-Guyana voor medische behandeling.

Deze zaak begon toen een klant een woordenwisseling kreeg met een winkelier. De winkelier haalde een lid van de Beveiliging- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) die voor hem als bewaker werkt, erbij.

Er zou een schermutseling zijn geweest tussen de BBS’er en de klant waarbij het wapen van de ambtenaar ongelukkigerwijs afging. Een andere persoon die in de omgeving was, is daarbij gewond geraakt.

De politie heeft de BBS’er kort na de daad aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zijn dienstwapen is in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.