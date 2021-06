VIDEO: Auto afgebrand op de Indira Gandhiweg

Deze auto is vanmiddag in brand gevlogen op de Indira Gandhiweg in Suriname. Voor de automobiliste was het even schrikken, toen zij rond 14.30u rookontwikkeling merkte vanuit de motorkamer van haar auto.

Zij bracht het voertuig langs de kant van de weg tot stilstand en stapte samen met haar bijrijder uit. Inmiddels was er sprake van vuur en omstanders schoten haar te hulp. Ze probeerden met poederblussers de brand te blussen. Dat mocht echter niet baten.

De ingeschakelde brandweer arriveerde snel, maar het voertuig stond toen al helemaal in brand (filmpje onder). Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De vrouw en haar bijrijder raakten niet gewond. Dit is over van het interieur:

De Surinaamse politie ging ter plaatse en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Filmpje: