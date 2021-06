Nederlandse medische hulpgoederen aangekomen in Suriname

Op woensdag 2 juni 2021 is een vliegtuig, met daarin twee containers met apparaten die medicinaal zuurstof produceren en persoonlijke beschermingsmiddelen, op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven geland. De hulpgoederen zijn beschikbaar gesteld aan Suriname om de zorgwekkende situatie rond Covid-19 in de Surinaamse ziekenhuizen beheersbaar te maken.

Vanuit de Surinaamse overheid wordt er alles aan gedaan om de situatie onder controle te krijgen. Met de hulp vanuit Nederland kan het tekort aan zuurstof en beschermingsmiddelen in de ziekenhuizen worden opgevangen. De consul van de Nederlandse ambassade, Peter Frerichs, die namens de Nederlandse ambassadeur in Suriname aanwezig was op de JAP Luchthaven, zegt dat het een mooi moment is voor Suriname om noodhulp te ontvangen. “We zijn heel blij dat Nederland dit heeft kunnen doen voor Suriname. Wat we allemaal hebben verzameld en nog steeds verzamelen, daar zit er grote behoefte aan. De twee apparaten die zuurstof produceren en de grote hoeveelheid aan hulpmiddelen zullen het tekort wegwerken”, zegt de diplomaat.

Volgens de Nederlandse consul is er de afgelopen periode een grote inzameling in Nederland gehouden, zowel vanuit overheidswege en medici als vanuit de diaspora gemeenschap in Nederland. “Het geeft een goed gevoel van saamhorigheid en eenheid dat belangrijk is in tijden van een crisis”, geeft hij aan. Naast de hulpgoederen zijn er met een ander vliegtuig vijf militairen naar Suriname gekomen om de apparaten te helpen installeren en mensen op te leiden in het omgaan hiermee, dit zodat de zuurstofproductie weer opgang kan komen.

Ook voor Luziano Truideman, directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is de donatie bijzonder, vooral als er gekeken wordt naar de impact van de Covid-19-pandemie in Suriname. Er zijn nog steeds besmettingen en een aantal doden per dag. “Met de donatie zullen wij zeker instaat zijn een vuist te vormen tegen de effecten van de pandemie”, zegt Truideman. De zuurstofapparaten zullen naar zijn zeggen zeker ingezet worden om de zuurstofvoorziening naar de ziekenhuizen te garanderen.