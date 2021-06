Auto belandt op zijn kop in goot na aanrijding te Ephraimzegen

Woensdagavond was het wederom raak tijdens de lockdown in Suriname. Rond 22.00 uur vond er een aanrijding tussen twee voertuigen plaats op de hoek van de Verlengde Ephraimzegenweg en de Quacarstraat. Daarbij is de veroorzaker met zijn auto (Toyota Passo) in de goot beland.

De veroorzaker reed over de Quacarstraat richting de Verlengde Ephraimzegenweg. De benadeelde (Toyota Camry) reed over de Verlengde Ephraimzegenweg richting de Agenoriaweg.

Op de hoek sloeg de veroorzaker haastig rechtsaf en werd daarbij aangereden door de aankomende Camry. De benadeelde verklaarde dat hij uitweek, maar de aanrijding toch niet heeft kunnen voorkomen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek.

De schade aan het voertuig van de benadeelde.