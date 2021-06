Ophaalwerkzaamheden vorderen gestaag

De ophaalwerkzaamheden van de primaire lozingen in Paramaribo Noord-Oost vorderen gestaag. Vooral gebieden in Paramaribo Noord hebben enorme last ondervonden van de aanhoudende regens. Inmiddels is er een crisisteam bestaande uit de ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) ingesteld om de problemen aan te pakken. De werkzaamheden gaan vlot. Districtscommissaris Ricardo Bhola heeft zich begeven naar de ressorten waar er werkzaamheden worden uitgevoerd.

In verschillende ressorten die vallen in het verzorgingsgebied van het commissariaat Paramaribo Noord-Oost worden er ophaalwerkzaamheden uitgevoerd. Het werk wordt naast OW, ook door lokale ondernemers verricht met bemiddeling en facilitering van de burgervader. Door het commissariaat wordt er ook extra personeel ingezet om de werkzaamheden te ondersteunen. Op Beekhuizen, Blauwgrond, Centrum, Munder en Rainville zijn de problemen aangepakt.

De burgervader roept de gemeenschap op om waar nodig elkaar te helpen. “Dit zijn buitengewone tijden waar wij elkaar meer dan ooit moeten ondersteunen. De aanhoudende regenbuien zijn onderdeel van veranderende weersomstandigheden.” Vanuit het crisisteam wordt er alles aan gedaan om de woonbuurten droog te krijgen. Op de meeste plekken is dat reeds het geval. Echter kampen enkele gebieden door ongunstige omstandigheden nog steeds met wateroverlast. Ook daar wordt er alles gedaan om de problemen tot het verleden te doen behoren.

DC Bhola vraagt ook eenieder om extra geduld te betrachten. “Tegen de natuur valt er niet te vechten. De autoriteiten zijn met man en macht bezig om al het mogelijke te doen.” Ten slotte zegt de burgervader dat de gemeenschap mag rekenen op alle mogelijke steun vanuit de overheid. Berichten daartoe worden vanuit de officiële overheidskanalen bekendgemaakt.