Weer besmettingen cellenhuis Nieuwe Haven; nu 20 arrestanten besmet

In Suriname zijn inmiddels al twintig arrestanten van het politiecellenhuis Nieuwe Haven positief getest op COVID-19. Zaterdag is het resultaat bekend geworden van vijftien die positief zijn getest en zondag van vijf anderen.

De besmette arrestanten zijn samen met hun lotgenoten in het cellenhuis. Door het Bureau Openbare Gezondheidszorg wordt de gezondheidstoestand van de arrestanten gemonitord. Een arts is zondag ook geweest naar het cellenhuis. Op dit moment is geen enkel arrestant ernstig ziek.

Advocaat Maureen Nibte zegt desgevraagd dat zij verzoeken zal indienen om arrestanten van dit cellenhuis in vrijheid te krijgen. Het gaat dan om arrestanten die aangehouden zijn voor lichte strafbare feiten. Volgens haar is het geen goede zaak dat alle arrestanten in een kleine ruimte zijn opgesloten.

Ook de huisvader van het cellenhuis heeft intussen sympthomen van COVID-19.