66-jarige geestelijk gestoorde zoon vernielt venster woning moeder

De Surinaamse politie heeft een 66-jarige geestelijk gestoorde man aangehouden, vanwege vernieling. De man Ragunath S. kreeg een woordenwisseling met zijn moeder en zag daarbij kans om het venster van de woning van de vrouw te vernielen, meldt het Korps Politie Suriname.

Aangezien de moeder de situatie van Ragunath al beu is, deed zij aangifte van vernieling tegen hem. Volgens verklaring van de moeder wonen zij en haar zoon op één erf, maar in afzonderlijke woningen. Ragunath die onder behandeling is van een psychiater is aldoor bezig met verkeerde handelingen.

Daarnaast heeft hij vaker bedreigende uitlatingen gedaan, dat hij het huis van de moeder in brand zou steken. De geestelijk gestoorde zoon is op donderdag 13 mei door de politie van het bureau Uitvlugt ter zake vernieling aan de Ramphiarestraat opgespoord en aangehouden.

Hij werd overgebracht naar het politiebureau en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie opgesloten, meldt de politie.