Met corona besmette arrestanten: “We zitten als ratten in een kooi”

“We zitten als ratten in een kooi”. Dit wordt vernomen van arrestanten die zaterdag positief zijn getest op COVID-19. Er zijn nog steeds geen maatregelen getroffen in het cellenhuis Nieuwe Haven waar zij zijn opgesloten.

De politie is zaterdagvond niet geweest om het aantal arrestanten te tellen. De arrestanten denken dat de politie bang is om besmet te raken.

Volgens een van de arrestanten is niemand in het cellenhuis ernstig ziek. Enkelen hebben geen smaak en reuk. Anderen hebben lichaamspijnen.

Intussen is het bekend dat familie van de arrestanten contact hebben opgenomen met advocaten. Advocaat Maureen Nibte is gebeld door de ongeruste familieleden.

Er zijn in totaal 15 arrestanten van het cellenhuis positief getest op het gevreesde virus. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Suriname was zaterdag weer hoog. 186 nieuwe gevallen zijn geregistreerd.