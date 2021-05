Moederdag project om hoogzwangere vrouwen te helpen

Onder de naam Youth Rock Foundation (Y.R.F) is een groep jongeren bezig als vrijwilligers om de Surinaamse samenleving, in het bijzonder de jongeren, een podium te bieden waar zij hun ware emoties en denkwijzen kunnen uiten. Zij hebben als doelstellingen om onder andere jonge mensen groei en ontwikkelingskansen aan te bieden, het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen jongeren ongeacht de persoonlijk keuzes en jongeren een platform bieden waar zij hun ideeën ( talent, onderneming, project) tot uitvoering kunnen brengen.

In verband met moederdag is het project Zamaya’s Charity ‘Welcome to Motherhood’ bedacht. Het doel van dit project is om hoogzwangere vrouwen te voorzien van een ‘infant kit’. Deze kit zal de meest belangrijke spullen inhouden voor een goede ‘infant care’ voor de eerste paar weken/maanden. De moeders die in aanmerking komen zijn zij die in de periode rond moederdag op de kraamafdeling liggen in afwachting op hun bevalling in het ’s Landsziekenhuis.

“De achterliggende gedachte van dit project is uiteraard dat het land in een zeer moeilijke economische situatie verkeert en wij willen hen een helpende hand aanreiken” zegt de organisatie.

De donatie vond plaats op zaterdag 8 mei.