Bestuurder rijdt in goot na beschrijven bocht

De bestuurder van deze auto is vanmorgen in een goot langs de weg terecht gekomen, nadat hij snel een bocht wilde beschrijven. Het eenzijdig ongeval, vond plaats aan de Harisingweg in Suriname.

De bestuurder reed rond 09.00u over bovengenoemde weg, gaande richting richting Rahemalweg. Hij was niet bekend met de buurt en kwam ineens in een bocht terecht, die hij snel wilde beschrijven. Daarbij ging het mis en raakte hij van de weg in de goot.

De bestuurder raakte niet gewond. Het voertuig raakte aan de voorkant beschadigd: de bumper viel eraf. De man keerde enkele uren later zelf terug met een ander voertuig om zijn auto uit de goot te halen.