Herstelplan Surinaamse regering dinsdag overhandigd aan parlement

Het Herstelplan van de Surinaamse regering zal op dinsdag 11 mei worden overhandigd aan het parlement van Suriname. Afgelopen vrijdag is het plan na aanpassingen wederom goedgekeurd door de regeringsraad. De eerste versie was van 8 maart 2021.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wilde het plan nog voordat het werd aangeboden aan De Nationale Assemblee verder bestuderen. Naast het IMF wilden ook het internationaal financieel advies- en vermogensbeheerbedrijf Lazard en de bondholders dit document inzien.

Professor Maarten Schalkwijk is coördinator van het Herstelplan. Hij sprak de hoop uit, dat het parlement de komende week reeds na debatten het plan zal goedkeuren zodat dat deel van het plan dat niet is uitgevoerd wordt geïmplementeerd. Belangrijk binnen het geheel is dat het fonds en de regering op een lijn staan als het gaat om de uitvoering van het Herstelplan.

Wat onder meer gemaakt heeft dat het bereiken van een Staff Level Agreement lang op zich heeft laten wachten, is het hebben van een duidelijk beeld van de schuldpositie van de regering. Nu is duidelijk dat Suriname 225 leningen heeft met elk hun specifieke karakter qua rente en looptijd. Dit is door Lazard aangeleverd aan het IMF in de eerste week van april.

Er is in principe nog geen overeenkomst met het IMF. Wel is er op technisch niveau een overeenkomst. De werkelijke overeenkomst wordt verwacht rond eind juni een feit te zijn wanneer de regering van Suriname en wel de president, de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname met de board van het IMF hun handtekening plaatsen onder het document.