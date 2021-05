Rover bijt jongedame bij straatoverval

Een achttienjarige jongedame is vrijdagmiddag gebeten aan een van haar vingers, bij een overval aan de Ramboetangstraat in Suriname. De politie verwees haar voor medische behandeling.

De jongedame was aan de Ramboetangstraat toen zij op een gegeven moment van achteren werd overvallen. De crimineel beet daarbij haar vinger en maakte haar telefoon afhandig. Na de daad koos de straatrover het hazenpad.

De politie ging naar de plaats en stelde een onderzoek in. In de nabije omgeving werd gesurveilleerd, maar de rover werd niet aangetroffen.

De jongedame had pijn aan haar vinger, waarna de politie haar met een visum heeft verwezen naar de Spoedeisende Hulp. De Surinaamse politie is bezig de verdachte in beeld te brengen.