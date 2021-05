1 coronadode en 120 nieuwe besmettingen

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer één persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Ook zijn maar liefst 120 nieuwe COVID-19 gevallen aan het licht gekomen, na in totaal 411 keer testen.

Dat blijkt donderdagavond 6 mei uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Donderdag werd ook bekend dat er een ‘Moederdag lockdown‘ komt: zaterdag 8 mei gaat het uitgaansverbod om 17:00uur in en dat duurt dan tot maandag 10 mei 05:00 uur: