Uitgaansverbod voor komend weekend aangepast: zondag alles gesloten

De Surinaamse regering heeft zojuist laten weten dat het uitgaansverbod voor komend weekend is aangepast. Er is sprake van een ‘Moederdag lockdown’: op zondag 9 mei is alles gesloten en een full lockdown, die zaterdag 8 mei om 17.00u ingaat en duurt tot maandag 10 mei om 05.00u in de ochtend.

De tijden van het uitgaansverbod zijn als volgt:

Vrijdag 7 mei van 20:00uur tot zaterdag 8 mei 05:00uur

Zaterdag 8 mei 17:00uur tot maandag 10 mei 05:00 uur



*Delivery is normaal toegestaan tijdens lockdown.

Het officiële bericht van de Communicatie Dienst Suriname: