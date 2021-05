Man betaalt vrouw niet voor seks en berooft haar ook nog van telefoon

Een vrouw in Suriname werd deze week dubbel benadeeld: ondanks het feit dat ze met een man had afgesproken betaalde seks met hem te bedrijven in een pension, kreeg ze na afloop geen geld. Ook maakte de man na de sekspartij haar telefoon buit.

De twee spraken met elkaar af en gingen met een taxi naar een pension in Paramaribo. Daar zou hij haar betalen na het bedrijven van seks. Na het seksen wilde zij het geld, maar het bleek dat hij geen cent op zak had. De man gaf haar ruw goud, maar ze ontdekte dat het nep was.

Ze kregen toen ruzie in de kamer waarbij er sprake was van een schermutseling. Daarbij zag de man kans haar telefoon weg te nemen en het hazenpad te kiezen. De vrouw liet het er niet bij zitten en ging hem achterna. Ze kreeg hulp van een autobestuurder.

Bij de politie werd melding gemaakt dat de man na een beroving was weggerend. Agenten wisten de man uiteindelijk in de nabije omgeving aan te houden. De gestolen telefoon werd op hem gevonden en de vrouw mocht haar telefoon terug.

De politie heeft de man na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.