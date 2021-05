Vliegtuigen en auto van bedrijf gezochte militair in beslag genomen

In de zaak waarbij ruim 900 kilo cocaïne door de Surinaamse politie werd onderschept bij de Tafelberg, zijn deze week twee vliegtuigen en een auto in beslag genomen van het bedrijf 9 Aviation NV. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname donderdag op de voorpagina.

Eigenaar van het bedrijf is de militair Romaneo Kalidien (foto), die sinds vorige week in verband met deze zaak wordt gezocht door de militaire politie.

Volgens de krant zouden met de in beslag genomen roerende goederen vermoedelijk drugs zijn getransporteerd, hetgeen na onderzoek door een drugshond zou blijken.

Kalidien wordt gezocht omdat een ter plekke aangehouden Cubaan zijn naam zou hebben genoemd. De 40-jarige militair die beheerder is van de airstrip bij Tafelberg, moest zich daarom melden bij de militaire politie, maar is tot nu toe spoorloos.