Militair (40) gezocht in drugszaak Tafelberg

Deze militair, wiens foto al enkele dagen rondgaat, wordt momenteel gezocht door de Militaire Politie (MP) in verband met de zaak waarbij drugs nabij de tafelberg in Suriname werden aangetroffen. Dat heeft het hoofd recherche van de mp bevestigd aan de Surinaamse website SUN.

Afgelopen week werd bekend dat ruim 900 kilo cocaïne werd aangetroffen in het binnenland van Suriname. De militair Romaneo K (40), die tevens piloot is, werd in het belang van het onderzoek opgeroepen. Hij liet echter niets van zich horen en wordt daarom opgespoord zegt de MP.

Bij de onderschepping werd een Cubaan, die ter plekke aanwezig was, aangehouden. Volgens nog onbevestigde berichten zou de Cubaan hebben verklaard dat hij voor K. werkte.