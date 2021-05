14-jarig meisje ruim maand geleden van huis weggerend

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname, verzoekt de opsporing van deze vermiste 14-jarige. Het meisje genaamd Nisha Ramphal is op dinsdag 23 maart 2021 van huis weggerend, meldt de Surinaamse politie zojuist. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Nisha, wonende aan de Franchepanestraat, was gekleed in een blauwe jeansbroek en een groene ondertrui en had zwarte slippers aan.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van de Afdeling Jeugdzaken op de telefoonnummers 404565,404689, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.