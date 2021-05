Op deze foto van Waterkant.Net is goed te zien hoe groot de schade is na de verzakking van de Commissaris Thurkowweg vrijdag ter hoogte van Jagtlust in district Commewijne. Inmiddels wordt er door het ministerie van Openbare Werken in Suriname hard gewerkt om de wegverzakking aan te pakken.

De situatie gistermiddag: