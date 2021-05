Vanmiddag weer COVID-19 persconferentie via Zoom

Vanmiddag wordt er in Suriname opnieuw een persconferentie gehouden in verband met de COVID-19 situatie in het land. Deze persconferentie zal om 12.00u via Zoom worden gehouden. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Gisteren werd bekend dat het aantal opnames in ziekenhuizen en intensive care weer aan het stijgen zijn. Op dit moment zijn er 118 personen in de Surinaamse ziekenhuizen en 26 patiënten op de intensive care. Voorts zijn er 321 positief geteste personen in isolatie.

Op de eerst dag ban deze maand zijn er weer 2 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus: