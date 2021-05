Aantal ziekenhuisopnames in Suriname weer gestegen

Het aantal COVID-19 opnames in het ziekenhuis, waaronder opname in een intensive care unit, is de afgelopen 24 uur opnieuw gestegen. Dat blijkt zaterdagavond 1 mei uit de update van de COVID-19 website van de Surinaamse overheid.

Op dit moment zijn er 118 personen in de Surinaamse ziekenhuizen opgenomen, 8 meer dan een dag geleden. In de ICU is het aantal patiënten gestegen van 23 op vrijdag naar 26 op zaterdag.

Uit de cijfers blijkt verder dat er zaterdag 65 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 261 keer testen.

De cijfers van zaterdag: