Taxichauffeur neemt recht in eigen hand en slaat ‘stelende’ klant

Een taxichauffeur in Suriname heeft een klant, van wie hij het vermoeden had dat die een telefoon van hem heeft gestolen, geslagen. De chauffeur deed donderdag aangifte van diefstal van zijn telefoon.

De taxichauffeur had twee klanten gereden naar een visbedrijf in Paramaribo. Hij had zijn telefoon bij de versnellingsbak geplaatst. Na het afzetten van de klanten, merkte hij na een poos dat zijn telefoon niet meer te vinden was. De man deed aangifte van diefstal waarna de politie de twee klanten aanhield bij het visbedrijf.

De klanten ontkenden iets af te weten van de diefstal. Bij hen werd de telefoon niet gevonden. Volgens hen is de chauffeur pas na een uur naar de politie gestapt. De taxichauffeur zegt dat hij binnen een kwartier na de ontdekking van de diefstal naar de politie ging.

Na het verhoor werden de klanten heengezonden. Zij gingen nadien om een bus te pakken. De taxichauffeur reed samen met een vriend langs toen hij beide mannen weer zag. Hij stopte bij hen om rekenschap te vragen. Een van de mannen rende weg terwijl de ander werd geslagen door de chauffeur en zijn vriend.

Het slachtoffer is beroofd van zijn geld en telefoon. Hij heeft van de beroving aangifte gedaan tegen de taxichauffeur.