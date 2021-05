29-jarige oud-bekende crimineel aangehouden voor diverse berovingen

De oud bekende van de politie Vincento S. (29) alias ‘Baba’ is in de derde week van april 2021 door de politie van het bureau Latour aangehouden voor diefstal door middel van geweldpleging en zware mishandeling. Hij is verantwoordelijk voor diverse berovingen, meldt het Korps Politie Suriname.

Op vrijdagavond 29 januari beroofde Vincento een jongeman van diens gouden oorbellen op de hoek van de Ramgoelamweg en de Kokostraat. Vincento pleegde het strafbaar feit onder bedreiging met een scherp voorwerp. Op een gegeven moment ontstond er een worsteling tussen de benadeelde en Vincento. Daarbij zag de verdachte kans weg te rennen met medeneming van de oorbellen.

De benadeelde ging hem achterna en in de Hockeystraat gelukte het de benadeelde om Vincento vast te pakken. Zij geraakten weer in een worsteling met elkaar. De crimineel pakte op een bepaald moment een brok steen en sloeg de benadeelde daarmee op diens hoofd. De slag was zo hard dat de benadeelde het bewustzijn verloor. Deze benadeelde deed aangifte na medische behandeling.

Op vrijdag 9 april liep een andere jongeman snijverwondingen op aan zijn hand toen Vincento hem in de Ramgoelamweg onder bedreiging met een scherpvoorwerp poogde te beroven van SRD 100. De verdachte koos het hazenpad, aangezien het slachtoffer hem het scherp voorwerp afhandig had gemaakt. Deze jongeman moest ook medisch worden behandeld.

Op maandag 12 april werd een man in de Koffiedamweg van achteren aangevallen door Vincento. Daarbij werd de man door Vincento mishandeld met een eind hout. Omstanders schoten de man te hulp en konden erger voorkomen. De verwondingen van de man waren van dien aard dat hij medisch behandeld moest worden. Vincento mishandelde deze man, omdat die daags tevoren had geweigerd om een bier voor hem te kopen in een winkel.

Het gelukte de politie Vincento in de derde week van april aan te houden, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar ministerie is deze crimineel achter slot en grendel gezet meldt de politie.