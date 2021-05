Patricia Etnel: Tijdbom in samenleving is ready om te ontploffen

NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft vandaag op haar Facebookpagina wederom van zich laten horen over onder andere de eis van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de wisselkoers in Suriname los te laten en het beleid dat gevoerd wordt door de regering. Zij is geen voorstander van het loslaten omdat het volgens haar een ware ramp zal betekenen voor de samenleving.

President Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdag laten weten dat er negen maatregelen zijn om de koers beheersbaar te houden. Volgens hem zijn drie reeds in werking en binnenkort volgen de anderen. In juni wordt er besloten als de koers wordt losgelaten.

“De koers loslaten zal een ware ramp betekenen voor die samenleving! Kies in deze wel een andere richting, een ander beleid, want dit wordt een ramp. En waarom? Onze instituten zijn te zwak, onze controle mechanismen zijn rampzalig en die tijdbom in de samenleving is ready om te ontploffen.

En bepaalde ontwikkelingen e mik a volk las bribi ernstig één daarvan is het benoemingsbeleid dat zeer beschamend en onrespectvol is naar de samenleving toe. En wat ik constateer is dat er een bepaalde houding is van ik doe wat ik wil, ondanķs de vele kritieken. Gewoon diep triest en ja suma na Patty no. Maar goed in 2019 heb ik aan de NDP fractie gezegd: wat je vandaag hebt hoef je morgen niet meer te hebben.

De samenleving heeft het laatste woord en met die impopulaire besluiten die genomen worden zou ik mij wel anders opstellen. Maar goed skin firi moet je hebben om te begrijpen hoe die samenleving naar je kijkt en wat de uitkomsten van je genomen besluiten kunnen zijn voor de toekomst. Integriteit, respect, rechtvaardigheid, wijsheid, kunde en skin firi moet je bezitten om in tijden van grote problemen de samenleving te leiden.

Wenk: de regeringen olv Venetiaan waren niet in alles de beste maar bepaalde besluiten hebben gewerkt. Het wiel opnieuw uitvinden is niet nodig. Buig voor het Volk”, aldus Etnel.