Ook zwaargewonde bestuurster verkeersongeval Tawajaripolderweg overleden

De bestuurster die afgelopen donderdag betrokken was bij een fataal verkeersongeval aan de Tawajaripolderweg, waarbij haar vader ter plekke om het leven kwam, is zelf ook overleden. De 39-jarige Marserella Sojo was na het ongeval niet aanspreekbaar en lag op de afdeling Intensive Care. Ze is daar zondag overleden.

Onderzoek van het Korps Politie Suriname wees uit dat Marserella met haar twee kinderen en haar vader Bonjamin Sojo over bovengenoemde weg reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Bomaweg en gingen in de richting van Uitkijk. Ter hoogte van pand no.32, week ze uit voor een vrachtwagen, die vanuit de tegenovergestelde richting aangereden kwam.

Tijdens de uitwijkmanoeuvre verloor de bestuurster de controle over de besturing van haar voertuig en geraakte van de weg. De auto kantelde hierdoor op z’n zij en kwam in botsing met een elektriciteitsmast. Haar vader (62) raakte bekneld en overleed ter plekke.

De drie gewonden, waaronder Marserella werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Surinaamse Academisch Ziekenhuis.