Lijk van in Surinamerivier verdronken meisje (12) aangetroffen

Het ontzielde lichaam van een twaalfjarig meisje is vandaag in verre staat van ontbinding aangetroffen. Zij verdween zondagochtend in de diepte toen zij samen met drie andere kinderen in de Surinamerivier ter hoogte van het dorp Daume aan het baden was.

Haar lijk is vandaag aan het einde van de middag gesignaleerd, ongeveer anderhalve kilometer benedenwaarts van het dorp. Na het aantreffen van het lijk werd dit niet meteen uit het water gehaald. Culturele leiders werden erbij gehaald om culturele activiteiten uit te voeren.

De bedoeling is om het ontzielde lichaam dichtbij de rivier waar het is gevonden, te begraven. De Surinaamse politie heeft de melding ontvangen dat het lijk is gevonden. Een arts heeft de dood vastgesteld.