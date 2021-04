Een twaalfjarig meisje in Suriname is vandaag tijdens het zwemmen in het district Brokopondo in de diepte verdwenen.

Zij was rond tien uur samen met anderen bezig te zwemmen in de Surinamerivier. Op een gegeven moment verdween zij in de diepte. Een zoektocht heeft nog niets opgeleverd.

Bij de Surinaamse politie is melding gemaakt dat het meisje in de diepte is verdwenen. Zij is naar de plaats gegaan voor een onderzoek.