COVID-19: 110 personen in ziekenhuizen, 21 in ICU

In Suriname is het aantal personen dat in de ziekenhuizen is opgenomen als gevolg van besmetting met COVID-19, woensdag flink gestegen van 74 (dinsdag) naar 110. Ook het aantal personen op de intensive care is in 1 dag gestegen van 12 naar 21.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 61 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 330 keer testen (18,4%). Dinsdag was dat 76 nieuwe gevallen na 373 keer testen (20%).

De cijfers van dinsdag (links) en woensdag: