Man verwondt ex-vriendin met mes in geslachtsdeel

Een man in Suriname heeft zijn ex-vriendin vandaag in Paramaribo met een mes in haar geslachtsdeel en rechteronderarm verwond. Hij kon niet verwerken dat de vrouw geen relatie meer met hem wilde.

Bij de politie kwam eerst de melding dat een man aan de Chloorstraat tekeerging. Het slachtoffer was bij een zwageres op bezoek gegaan toen de ex-vriend op de plaats kwam en tekeerging. Zij belde een taxi en vertrok van de plaats.

De ex-vriend reed de taxi klem aan de Johannes Vermeerstraat. Daarbij ontstond er een woordenwisseling. De ex-vriend haalde een mes tevoorschijn waarmee hij de vrouw heeft verwond in de rechteronderarm en het geslachtsdeel.

De verdachte stapte daarna in een witte wagen waarin hij is vertrokken. Het slachtoffer is met de ambulance vervoerd voor medische behandeling. De Surinaamse politie werkt aan zijn opsporing en aanhouding.