Voor het eerst ambassadeur van Angola voor Suriname

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op donderdag 15 april 2021 tijdens een virtuele ontmoeting een kopie van de geloofsbrieven in ontvangst genomen van de niet-residerend ambassadeur van de Republiek Angola voor de Republiek Suriname, met standplaats Brasilia.

Ambassadeur Florêncio Mariano de Conceição de Almeida is de eerste vertegenwoordiger die de belangen van zijn land zal vertegenwoordigen in Suriname, sedert het aangaan van diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Angola in september 1985.

Tijdens dit onderhoud hebben de bewindsman en de Angolese diplomaat, de verschillende mogelijkheden van samenwerking besproken, ten einde de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Angola gestalte te geven tot wederzijds voordeel. Er is onder meer gekeken naar mogelijke samenwerking op het gebied van mijnbouw: petroleum, aluminium en andere gebieden welke Suriname belangrijk acht.

Voorts is het belang benadrukt om als ontwikkelingslanden politieke consultaties te blijven hebben op internationale fora.Het ligt in de bedoeling dat de ambassadeur naar Suriname afreist, zodra de reisrestricties zijn opgeheven dan wel versoepeld zijn als gevolg van de COVID-19 pandemie, om zoals het protocol