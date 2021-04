30-jarige slaat gestoorde jongeman met eind hout op hoofd

De 30-jarige Quincy F. is op vrijdag 16 april door de politie van het bureau Moengo aangehouden voor zware mishandeling van een geestelijk gestoorde jongeman. Deze jongeman bracht Quincy op vrijdag 16 april eerst een klap toe, meldt het Korps Politie Suriname.

Quincy stapte naar de politie van het bureau Moengo en deed zijn beklag over wat de geesteszieke man gedaan had; namelijk dat die hem op straat een klap verkocht had. Na zijn klacht verliet Quincy het politiebureau en zag de jongeman in kwestie in de buurt van de Lijnweg.

Hij nam een eind hout en sloeg de geestelijk gestoorde man daarmee op diens hoofd. De man raakte zodanig gewond dat hij ter verpleging is opgenomen in het ziekenhuis. Na zijn daad meldde Quincy zich aan bij de plaatselijke politie waarna hij werd aangehouden.

Naar zijn zeggen was het niet zijn bedoeling om de man te verwonden. Hij wilde hem alleen aanspreken over zijn gedrag, maar dat zaken uit de hand zijn gelopen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Quincy in verzekering gesteld meldt de politie.