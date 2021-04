VIDEO: ‘Mogelijk Surinaamse variant van COVID-19’

Het zou kunnen dat er in Suriname een variant van het COVID-19-virus ontstaat, die heel besmettelijk is. Dat zegt John Codrington, hoofd van het Klinisch- en Chemisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) in gesprek met de STVS.

Het ligt volgens Codrington in de aard van virussen dat ze continu varianten ontwikkelen om te kunnen overleven. Als een virus zich vermenigvuldigt, kan het steeds een heel klein beetje veranderen. Meestal is die verandering (of mutatie) zo klein dat het bijna geen invloed heeft op hoe ziek je wordt en hoe het virus zich verspreidt.

Soms zorgt een verandering er wel voor dat een virus zich anders gedraagt en bijvoorbeeld makkelijker verspreidt. In India bijvoorbeeld stromen de ziekenhuizen vol met coronapatienten. Plaatselijke medici maken zich zorgen over een ‘Indiase variant’, die inmiddels ook in West-Europa is opgedoken.

Bekijk hieronder een item van de Surinaamse televisiestichting: