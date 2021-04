1 coronadode en 66 personen in ziekenhuizen

In Suriname is opnieuw een persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Het totaal aantal doden tot nu toe is hierdoor gestegen naar 188. Dat blijkt maandagavond 19 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen dat in ziekenhuizen is opgenomen, is gestegen van 62 naar 66. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om vier nieuwe gevallen uit Nickerie. Daar is het aantal positieve gevallen de laatste dagen aan het stijgen.

In de ICU zitten op dit moment 15 patiënten. De afgelopen 24 uur zijn er in totaal 36 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dit na 98 keer testen. De Surinaamse overheid heeft de bevolking maandag ook opgeroepen om te blijven testen op het coronavirus.

De cijfers van maandag: