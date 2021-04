In Nickerie is het aantal COVID-19 patiënten dit weekend gestegen naar 13. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het Staatslogeergebouw wederom als corona isolatie-faciliteit in gebruik wordt genomen.

Er zijn actieve gevallen van Wageningen tot aan Apoera melden bronnen aan onze redactie.

In Nickerie zijn er tot op dit moment nog geen 3.000 mensen gevaccineerd tegen het virus.