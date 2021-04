Man klapt vrouw en verwondt zichzelf om aangifte bij politie tegen te houden

In Suriname heeft een man zichzelf zaterdag met een scheermes aan zijn hand verwond, nadat hij zijn vrouw had geklapt. Het koppel uit Paramaribo kreeg een woordenwisseling met elkaar, welke is uitgemond in de mishandeling.

De man klapte de vrouw die daarna besloot om aangifte doen. Om haar tegen te houden niet naar de politie te gaan, nam hij een scheermes en bracht zichzelf verwondingen aan zijn hand toe. De vrouw negeerde de wanhoopsdaad en deed toch aangifte.

De politie hield de man aan, maar heeft hem na verhoor heengezonden. Het Surinaamse koppel heeft vaker ruzie met elkaar, waarbij de politie ook vaak moet uitrukken naar het adres.

Tijdens de total lockdown in het weekend waren de man en zijn vrouw weer thuis en kregen ruzie met elkaar.