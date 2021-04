Aantal COVID-19 patiënten in ziekenhuizen gestegen van 50 naar 62

In Suriname is het aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis de afgelopen 24 uur flink gestegen. In de ziekenhuizen worden nu 62 personen verpleegd; een dag geleden op zaterdag was dat aantal nog 50. Dat blijkt zondagavond 18 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het afgelopen etmaal zijn 36 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd na in totaal 108 keer testen. Daarnaast zijn er 24 patiënten genezen verklaard. 14 patiënten worden verpleegd op de intensive care unit en 162 personen zijn in isolatie. Het gevreesde virus heeft tot nu toe in Suriname het leven gekost aan 187 personen.

Zondag werd ook bekend dat het aantal COVID-19 patiënten in Nickerie dit weekend is gestegen naar 13. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het Staatslogeergebouw wederom als corona isolatie-faciliteit in gebruik wordt genomen.