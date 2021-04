Man tijdens snoeien fayalobi aangevallen door buurman

Een 30-jarige man in Suriname is zaterdag tijdens het snoeien van bloemen in het district Wanica aangevallen door een buurman met een delfschop. Hij hield verwondingen aan vingers van beide handen over.

De man was thuis bij zijn vriendin en besloot de fayalobi te snoeien. Hij was bezig met het snoeiwerk, maar kon de bovenkant niet bereiken. Daarom klom hij op de schutting om aan de bovenzijde van de fayalobi te snoeien.

Op een gegeven moment viel de buurman hem aan met een delfschop. De buurman maakte bewegingen om hem met de schop te steken waarna hij die vastgreep met beide handen om erger te voorkomen. Het slachtoffer liep toen de verwondingen op.

De politie was ingeschakeld waarna beide mannen naar het politiebureau gingen. Zij hebben over en weer met elkaar gesproken in het bijzijn van de politie, waarna de mannen het goed met elkaar hebben gemaakt. Zij hebben toen het station verlaten.