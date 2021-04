‘Blijven testen om verspreiding te voorkomen’

Het aantal COVID-19-positieve gevallen in Suriname is de afgelopen dagen weer fors aan het stijgen. Daarnaast zijn er ook gevallen van griep die gedurende deze periode veel voorkomen, echter is het onderscheid tussen een griep en COVID-19 alleen te doen middels een COVID-19-test.

De Surinaamse regering roept de bevolking daarom op te blijven testen op het coronavirus. De overheid heeft verscherpte maatregelen afgekondigd om zo de verspreiding van het coronavirus enigszins tegen te gaan.

“Griep komt in verschillende varianten voor en met de toename van het aantal COVID-19-besmettingen is het sterk aangeraden om te gaan swabben indien u de symptomen en/of verschijnselen van griep heeft. Alleen door testen weet u wat het in werkelijkheid is” zegt het ministerie van Volksgezondheid.