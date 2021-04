Flinke schade bij woningbrand Cassialaan

Deze woning aan de Cassialaan in Suriname is vanmorgen volledig door brand verwoest. De woning ter hoogte van pandnummer 88 staat op een perceel waar nog twee andere woningen op staan. Die liepen geen schade op.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op het moment dat het vuur rond 11.00u uitbrak, was er niemand in de woning. De Surinaamse brandweer rukte uit met twee wagens.

Ook de politie Surveillance Midden en Houttuin waren ter plekke. Deze laatste heeft de brand in onderzoek.

De schade binnen: